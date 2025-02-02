Тренер Павла Котова озвучил планы теннисиста на ближайший отрезок сезона

Михаил Бриль, тренер 105-й ракетки мира Павла Котова, озвучил планы российского теннисиста. В ближайшее время Котов выступит в трёх турнирах.

«Мы готовимся к ближневосточной серии, там «Челленджер» в Бахрейне, а дальше Доха и Абу-Даби. Там мы в квалификации», — сказал Бриль в эфире BB Tennis.

Напомним, российский теннисист неудачно выступил на Australian Open — 2025. На старте турнира он в трёх сетах проиграл 125-му номеру рейтинга ATP португальцу Жайме Фарии, который пробился в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 1:6, 5:7. После поражения Котов вылетел за пределы топ-100 мирового рейтинга.