Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце

30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала титул турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче она обыграла украинку Даяну Ястремскую (72-й номер рейтинга WTA). Поединок завершился со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. За это время Александрова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы три эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Отметим, Александрова в третий раз в своей карьере сыграла в финале турнира в Линце. Ранее она потерпела два поражения (2018, 2024).