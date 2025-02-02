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Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце

Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце
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30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала титул турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче она обыграла украинку Даяну Ястремскую (72-й номер рейтинга WTA). Поединок завершился со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Линц. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
2 		6 5
         
Даяна Ястремская
72
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. За это время Александрова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы три эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Отметим, Александрова в третий раз в своей карьере сыграла в финале турнира в Линце. Ранее она потерпела два поражения (2018, 2024).

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