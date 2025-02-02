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Екатерина Александрова с титулом турнира WTA-500 в Линце

Екатерина Александрова с титулом турнира WTA-500 в Линце
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Сегодня, 2 февраля, 30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала титул турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). После матча спортсменке торжественно вручили трофей.

Фото: кадр из трансляции

В финальном матче она обыграла украинку Даяну Ястремскую (72-й номер рейтинга WTA). Поединок завершился со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получит 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.

Отметим, Екатерина Александрова в третий раз в своей карьере сыграла в финале турнира в Линце. Ранее она потерпела два поражения (2018, 2024).

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