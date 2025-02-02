Александрова и Ястремская не пожали друг другу руки после финала турнира в Линце
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Сегодня, 2 февраля, 30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). После матча спортсменки не пожали друг другу руки. Екатерина поблагодарила судью и отправилась отмечать триумф с тренером.
Линц. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 16:10 МСК
30
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
72
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Поединок завершился со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получит 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.
Отметим, Екатерина Александрова в третий раз в своей карьере сыграла в финале турнира в Линце. Ранее она потерпела два поражения (2018, 2024).
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