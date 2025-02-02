«Многие решили собрать чемодан и уехать, но не я». Рууд — о мыслях про переезд из Норвегии

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил, хотел ли бы он переехать жить в другую страну.

«В моем случае мне всегда было ясно, что я останусь в Норвегии, хотя, признаюсь, не раз мне приходило в голову переехать куда-нибудь ещё. Многие другие игроки решили собрать чемоданы и уехать, но не я, решил пока остаться. Чувствую себя очень комфортно в Норвегии, здесь рядом со мной все мои друзья и семья, они все в Норвегии. Каждый раз, когда думаю об этом, мне кажется, что переехать отсюда было бы большой жертвой", — приводит слова Рууда Nettavisen.

Каспер Рууд выступит на турнире категории ATP-500 в Далласе (США), который пройдёт с 3 по 9 февраля. В первом круге он встретится с американцем Маркосом Гироном.