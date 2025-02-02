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Ястремская обратилась к украинцам после поражения от Александровой в финале Линца

Ястремская обратилась к украинцам после поражения от Александровой в финале Линца
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72-я ракетка мира Даяна Ястремская обратилась к украинскому народу после поражения от 30-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 5:7.

Линц. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
2 		6 5
         
Даяна Ястремская
72
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

«Пару дней назад мы пережили массированную атаку в Одессе, моём родном городе. Сегодня было эмоционально тяжело играть. Я хочу поблагодарить всех украинцев. Очень горжусь нашим народом», — сказала Ястремская после матча.

Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получит 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.

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