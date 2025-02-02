Ястремская обратилась к украинцам после поражения от Александровой в финале Линца

72-я ракетка мира Даяна Ястремская обратилась к украинскому народу после поражения от 30-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 5:7.

«Пару дней назад мы пережили массированную атаку в Одессе, моём родном городе. Сегодня было эмоционально тяжело играть. Я хочу поблагодарить всех украинцев. Очень горжусь нашим народом», — сказала Ястремская после матча.

Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получит 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.