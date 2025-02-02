Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира ATP-250 в Монпелье, обыграв Ковачевича

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В финале он обыграл 102-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Оже-Альяссим 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ковачевича семь эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Титул в Монпелье стал седьмым в карьере и вторым в сезоне для Оже-Альяссима. Ранее он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).