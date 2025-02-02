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Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира ATP-250 в Монпелье, обыграв Ковачевича

Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира ATP-250 в Монпелье, обыграв Ковачевича
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23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В финале он обыграл 102-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2).

Монпелье. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 9 6 2
6 		6 7 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Оже-Альяссим 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ковачевича семь эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Титул в Монпелье стал седьмым в карьере и вторым в сезоне для Оже-Альяссима. Ранее он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

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