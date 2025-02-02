Александрова прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Линце

30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче она обыграла украинку Даяну Ястремскую (72-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

«Этот турнир всегда был для меня особенным. Мне нравится играть здесь каждый раз. Наконец, с третьей попытки я взяла титул. Очень довольна и счастлива. Это место всегда будет особенным и волшебным для меня», — сказала Александрова после матча.

Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый — в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получит 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.