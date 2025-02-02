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Даниил Медведев завершил сотрудничество с Жилем Симоном

Даниил Медведев завершил сотрудничество с Жилем Симоном
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с бывшей шестой ракеткой мира французом Жилем Симоном.

Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. За время сотрудничества российский теннисист не выиграл ни одного титула. Основным тренером Медведева останется Жиль Сервара.

Напомним, Медведев неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Он завершил выступление на стадии второго круга. По итогам турнира Медведев опустился с пятой на седьмую строчку мирового рейтинга. Он впервые покинул топ-5 с марта 2023 года.

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