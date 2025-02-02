«Самый сумасшедший финал, в котором я играл». Оже-Альяссим — о победе в Монпелье

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

«Безусловно, это самый сумасшедший финал, в котором я выступал, независимо от того, победил или проиграл. Это был сумасшедший матч. Не мог начать лучше. Чувствовал себя хорошо, но надо отдать должное Алексу, он поднял свой уровень. Думаю, это был очень высокий уровень с обеих сторон, он хорошо подавал. Этот матч заслуживал трёх сетов с тем, как он играл во втором», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

В финале турнира в Монпелье Оже-Альяссим обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2).