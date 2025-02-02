Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев назвал причину, по которой расстался с Жилем Симоном

Даниил Медведев назвал причину, по которой расстался с Жилем Симоном
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил решение прекратить сотрудничество с бывшей шестой ракеткой мира французом Жилем Симоном.

«С Жилем мы решили прекратить совместную работу. Честно говоря, это был очень хороший опыт. Но с этого момента Жиль Сервара и я продолжим вдвоём. С Симоном всё получилось не совсем так, как мы хотели, особенно в плане результатов. Мы не выиграли титулы, турниры «Большого шлема» или всё в таком духе, но я узнал много нового о теннисе: уверен, это поможет мне в будущем», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. За время сотрудничества российский теннисист не выиграл ни одного титула. Основным тренером Медведева останется Жиль Сервара.

Материалы по теме
Даниил Медведев завершил сотрудничество с Жилем Симоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android