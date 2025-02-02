Даниил Медведев назвал причину, по которой расстался с Жилем Симоном

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил решение прекратить сотрудничество с бывшей шестой ракеткой мира французом Жилем Симоном.

«С Жилем мы решили прекратить совместную работу. Честно говоря, это был очень хороший опыт. Но с этого момента Жиль Сервара и я продолжим вдвоём. С Симоном всё получилось не совсем так, как мы хотели, особенно в плане результатов. Мы не выиграли титулы, турниры «Большого шлема» или всё в таком духе, но я узнал много нового о теннисе: уверен, это поможет мне в будущем», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. За время сотрудничества российский теннисист не выиграл ни одного титула. Основным тренером Медведева останется Жиль Сервара.