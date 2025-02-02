«Принимай правила, держи лицо». Янчук — о поведении Ястремской после матча с Александровой

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поведении 72-й ракетки мира Даяны Ястремской после финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) с 30-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 5:7 в пользу Александровой.
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«Очень жаль, что в спорт вмешивается политика. Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принимать какие-то меры. Финал был интересный, непредсказуемый. Очень приятно, что наша спортсменка победила, она весь турнир держала хороший уровень», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
После матча теннисистки не пожали друг другу руки. Во время церемонии награждения Ястремская поблагодарила всех, кто поддерживает Украину, а затем отказалась от фотографии с Александровой.
- 2 февраля 2025
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