Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Принимай правила, держи лицо». Янчук — о поведении Ястремской после матча с Александровой

«Принимай правила, держи лицо». Янчук — о поведении Ястремской после матча с Александровой
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поведении 72-й ракетки мира Даяны Ястремской после финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) с 30-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 5:7 в пользу Александровой.

Линц. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
2 		6 5
         
Даяна Ястремская
72
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

«Очень жаль, что в спорт вмешивается политика. Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принимать какие-то меры. Финал был интересный, непредсказуемый. Очень приятно, что наша спортсменка победила, она весь турнир держала хороший уровень», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

После матча теннисистки не пожали друг другу руки. Во время церемонии награждения Ястремская поблагодарила всех, кто поддерживает Украину, а затем отказалась от фотографии с Александровой.

Материалы по теме
Есть первый титул в 2025-м! Александрова дожала скандальную украинку в драматичном финале
Есть первый титул в 2025-м! Александрова дожала скандальную украинку в драматичном финале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android