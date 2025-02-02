Елена Рыбакина начала сотрудничество с экс-тренером Динары Сафиной

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти. Ранее специалист работал с Динарой Сафиной и Брэндоном Накашимой.

«Я провела неделю подготовки с ним и чуть-чуть — со Стефано. Немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался с Вуковым, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдёт, но пока я довольна нашей работой», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA. В конце января Елена Рыбакина и Горан Иванишевич завершили сотрудничество.