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«У меня не такой уж простой характер». Рыбакина — о завершении работы с Иванишевичем

«У меня не такой уж простой характер». Рыбакина — о завершении работы с Иванишевичем
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

«Мы просто сели, поговорили и решили пойти разными путями. Но я думаю, что многому научилась, а найти хорошее сотрудничество не так-то просто.

Конечно, на это нужно время и всё остальное, но это было наше решение. Посмотрим, как пройдёт этот год для меня. У меня не такой уж простой характер. Некоторые думают: «О, с ней легко», или что-то в этом роде, но на самом деле всё не так. Думаю, что все люди разные, и нет никого, кто был бы идеальным. Могу быть иногда упрямой на корте, упрямой в некоторых вещах, по крайней мере, это моё честное мнение», — приводит слова Рыбакиной AFP.

Напомним, В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA.

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