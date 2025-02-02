Рыбакина — о Вукове: плохо, что он не может быть на тренировках, но мы находим способ

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что Женская теннисная ассоциация (WTA) не уведомила её о дате завершения проверки в отношении Стефано Вукова.

«Я мало что знаю. Эта ситуация меня не устраивает. Но что есть, то есть. Пока мало что знаю. Защита важна, но в случае с тем, что произошло с нами, не думаю, что это правильно.

В конце концов нужно слушать игрока, это самое главное. Потому что, как я уже говорила, есть много комментариев от людей, которые тоже находятся в нашем окружении, но они делают комментарии, не зная меня, не зная его, и это просто создаёт плохой имидж для всех.

Он важный человек в моей карьере. Мы начали работать, когда я была 200-й в мире. Так что он помогает во многих вещах, на корте и за его пределами. Чувствую, что, конечно, это плохо, что он не может быть на тренировочных кортах, но в то же время мы находим способ, в том числе с помощью Давиде и его мнения. Надеюсь, всё получится. В конце концов, у нас хорошая команда», — приводит слова Рыбакиной AFP.

Ранее Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти.