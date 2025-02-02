Александрова: финал в Линце выдался психологически тяжелым, соперница играла хорошо

30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче она обыграла украинку Даяну Ястремскую (72-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

«Рада, что смогла выиграть этот финал. Он выдался физически и психологически тяжелым. Я старалась биться за каждое очко, какой бы счёт ни был. Сейчас чувствую облегчение, потому что это был мой третий финал здесь и очень хотела выиграть. Думаю, это была отличная неделя и хорошая победа в финале. Соперница играла хорошо, но я была сфокусирована на каждом своем ударе», — сказала Александрова после матча.

Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый — в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получила 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.