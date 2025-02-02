Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова: финал в Линце выдался психологически тяжелым, соперница играла хорошо

Александрова: финал в Линце выдался психологически тяжелым, соперница играла хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче она обыграла украинку Даяну Ястремскую (72-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Линц. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
2 		6 5
         
Даяна Ястремская
72
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

«Рада, что смогла выиграть этот финал. Он выдался физически и психологически тяжелым. Я старалась биться за каждое очко, какой бы счёт ни был. Сейчас чувствую облегчение, потому что это был мой третий финал здесь и очень хотела выиграть. Думаю, это была отличная неделя и хорошая победа в финале. Соперница играла хорошо, но я была сфокусирована на каждом своем ударе», — сказала Александрова после матча.

Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый — в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получила 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.

Материалы по теме
«Принимай правила, держи лицо». Янчук — о поведении Ястремской после матча с Александровой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android