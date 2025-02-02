Тренер Котова — о серии из девяти поражений: жизненные моменты влияют

Михаил Бриль, тренер 105-й ракетки мира Павла Котова, высказался о затянувшейся серии теннисиста из девяти поражений.

«Надеюсь, что удастся прервать серию в ближайшее время. Есть просто вещи, которые вне зоны нашего контроля — что моего, что его. Мы стараемся делать по максимуму то, что от нас зависит. И дальше уже стараться завоёвывать нужные розыгрыши и на важных моментах добавлять, выдерживать и забирать матчи. По поводу того, что затянулась серия: конечно, неприятный момент, я думаю, для любого игрока любого рейтинга. Тут надо тоже смотреть, кому ты уступаешь. Допустим, если он в конце года проиграл последние четыре матча — Стокгольм, Вену, Париж и Белград — теннисистам, которые выше его по рейтингу были, ну, кроме Фучовича. Поэтому с этими соперниками я бы даже сказал, что 50/50, даже когда ты в хорошей форме, в хорошем игровом состоянии. Это первое. И второе: бывают моменты жизненные — вне корта, — которые тоже влияют на тебя, немножко твой фокус смещают, и не всегда это легко — удержать фокус в нужном русле, продолжить хорошо тренироваться, несмотря на какие-то перипетии и сложности. Даже когда ты выигрываешь матчей много, когда ты встаёшь в свой лучший рейтинг, ты должен понимать, что это та зона, в которой ты должен ещё удвоить свои усилия, чтобы удержаться на этом уровне и через какое-то время суметь сделать шаг вперёд.

Поэтому, как бы, много таких моментов вокруг корта было, которые повлияли на результаты. От себя могу сказать только, что было в зоне моей ответственности, я старался по максимуму делать хорошо, пытаться его как-то настроить, пытаться переключить, но не удалось в конце сезона, к сожалению, этого сделать. Надеюсь, что сейчас, в ближайшее время, он всё-таки выйдет на тот уровень, на котором он выступает. Игра у него действительно есть, есть чем побеждать в матчах. Здесь вопрос уже, чтобы он сделал шаг со своей стороны, переборол какие-то сомнения. Я уверен, что каких-то одна-две встречи близкие, которые он проведёт и выиграет, ему дадут хороший толчок на то, чтобы опять начать побеждать», — сказал Бриль в эфире BB Tennis.