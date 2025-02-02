«Он был не в состоянии продолжать». Врач сборной Чили — о столкновении Гарина и Бергса

Врач сборной Чили Алехандро Оризола оценил состояние теннисиста Кристьяна Гарина после столкновения с бельгийцем Зизу Бергсом в матче Кубка Дэвиса.

«Кристьян Гарин получил сильный удар в глаз, поэтому упал и ударился головой. Это вызвало воспаление, трудности со зрением, тошноту и сильную головную боль, хотя он не терял сознание. Кристьян Гарин был не в состоянии продолжать играть», — приводит слова Оризола пресс-служба Федерации тенниса Чили.

Инцидент произошёл в конце третьего сета, когда Бергс повёл 6:5 с брейком. Бельгиец активно радовался и при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз. Гарин был оштрафован на гейм за то, что не вышел на корт по истечении перерыва.