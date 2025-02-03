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Карлос Алькарас: после Австралии провёл несколько дней дома, но простудился

Карлос Алькарас: после Австралии провёл несколько дней дома, но простудился
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что после Открытого чемпионата Австралии — 2025 полетел домой и простудился.

«После Австралии провёл несколько дней дома, но простудился. Мне было трудновато. Мог тренироваться только два дня, а потом мне пришлось отдыхать, пока простуда не прошла. Но проводить время дома, неважно, болеешь ты или нет, всегда здорово, когда рядом семья. Это позволяет тебе быть свежим морально, чтобы снова отправиться в путь», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Карлос Алькарас выступит на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В первом круге он встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом.

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