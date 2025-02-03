«Последний раз проиграл ему». Алькарас — о сопернике в первом круге турнира в Роттердаме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче первого круга на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где он встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом.

«Он очень непростой теннисист. Играл против него уже несколько раз. В последний раз уступил ему. Теперь буду выступать у него дома. Постараюсь получить удовольствие от первого матча в Роттердаме и посмотрю, как всё пойдёт. Возможно, публика будет настроена против меня, но буду наслаждаться и выкладываться на полную. Я здесь ради вызова и ради того, чтобы пройти через это», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Счёт личных встреч Алькараса и ван де Зандсхулпа — 2-1 в пользу испанца. Он оказался сильнее в первом круге Australian Open — 2021 и во втором круге в Базеле-2022. Ван де Зандсхулп обыграл Алькараса во втором круге US Open — 2024.