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Алькарас — об успехах Синнера: на каждом турнире он выходит в финал или поднимает трофей

Алькарас — об успехах Синнера: на каждом турнире он выходит в финал или поднимает трофей
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об успехах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Янник сейчас лучший. За последний год он проиграл всего четыре или пять матчей, так что это просто безумие. Знаю, что люди обсуждают, кто из нас лучше. Одни говорят, что Янник лучше, а другие — что я. Это всё дискуссии.

Но, думаю, как теннисисты мы должны противостоять Яннику, а он побеждает везде, где играет. Он каждый раз сосредоточен, поэтому считаю его лучшим. На каждом турнире он выходит в финал или поднимает трофей», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Australian Open — 2025. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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