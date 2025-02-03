Ястремская поблагодарила мать и друзей за поддержку на турнире в Линце

72-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская поблагодарила за поддержку мать и друзей после поражения от 30-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 5:7.

«Моя мама была для меня всем на этом турнире. Она была тренером, психологическим наставником… Я благодарю её. Также меня поддержали много украинских друзей. Спасибо им и всем болельщикам. Во время турнира была потрясающая атмосфера», — сказала Ястремская после матча.

После игры теннисистки не пожали друг другу руки. Во время церемонии награждения Ястремская поблагодарила всех, кто поддерживает Украину, а затем отказалась от фотографии с Александровой.