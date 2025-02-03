«Не считаю, что упустил возможности». Алькарас — о поражении от Джоковича на AO-2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поражении на Australian Open — 2025 в четвертьфинальном матче с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

«Не считаю, что в поединке с Новаком упустил возможность. Очень хотел выиграть турнир и чувствовал, что мне это удалось, но Новак провёл невероятный матч. Встреча с ним в четвертьфинале турнира «Большого шлема» — это самое сложное. Это была очень хорошая игра. Постарался взять из этого матча всё самое лучшее — и теперь буду смотреть вперёд», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Напомним, матч Алькараса и Джоковича на Открытом чемпионате Австралии завершился со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.