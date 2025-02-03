Оже-Альяссим — Ковачевичу: на турнире Orange Bowl подумал, что ты играешь, как Федерер
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23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обратился к 102-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу после финала на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
«Помню, на турнире Orange Bowl среди игроков до 12 лет я подумал, что ты играешь, как Федерер», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.
Orange Bowl — детский и юношеский теннисный турнир, проводимый ежегодно в декабре во Флориде (США).
Монпелье. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
102
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 9
|6 2
|
|6 7
|7 7
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч Оже-Альяссима и Ковачевича в финале в Монпелье завершился со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2). Титул в Монпелье стал седьмым в карьере и вторым в сезоне для Оже-Альяссима. Ранее он победил на турнире ATP-250 в Аделаиде.
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