Оже-Альяссим — Ковачевичу: на турнире Orange Bowl подумал, что ты играешь, как Федерер

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обратился к 102-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу после финала на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

«Помню, на турнире Orange Bowl среди игроков до 12 лет я подумал, что ты играешь, как Федерер», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

Orange Bowl — детский и юношеский теннисный турнир, проводимый ежегодно в декабре во Флориде (США).

Матч Оже-Альяссима и Ковачевича в финале в Монпелье завершился со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2). Титул в Монпелье стал седьмым в карьере и вторым в сезоне для Оже-Альяссима. Ранее он победил на турнире ATP-250 в Аделаиде.