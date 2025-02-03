Светлана Кузнецова поздравила Александрову с победой над Ястремской в финале Линца

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поздравила 30-ю ракетку мира российскую теннисистку Екатерину Александрову с победой на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче она обыграла украинку Даяну Ястремскую (72-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

«Екатерина Александрова победила в финале WTA-500 в Линце. Красотка, поздравляю!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Для российской теннисистки это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый — в карьере. За победу на соревнованиях в Линце Александрова получит 500 рейтинговых очков и € 142 тыс. призовых.