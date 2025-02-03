Рейтинг ATP от 3 февраля: Медведев, Рублёв, Хачанов сохранили позиции, Синнер лидирует

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает седьмое место. Андрей Рублёв замыкает десятку лучших, а Карен Хачанов —двадцатку.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP от 3 февраля 2025 года:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков.

2. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135.

3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010.

4. (4). Тейлор Фриц (США) — 5050.

5. (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.

6. (6). Новак Джокович (Сербия) — 3900.

7. (7). Даниил Медведев (Россия) — 3780.

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3735.

9. (9). Томми Пол (США) — 3495.

10 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3220…

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2310…

69 (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.