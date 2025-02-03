Турнир Dallas Open: расписание игрового дня 3 февраля

В субботу, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире Dallas Open, который проходит в Далласе, США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. Даллас. Мужчины. Первый круг (время — московское):

21:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Брендон Холт (США);

22:30. Маттео Арнальди (Италия) — Кристофер Юбэнкс (США).

Теннисный турнир в Далласе пройдёт с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующим чемпионом турнира в одиночном разряде является американец Томми Пол.