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Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 3 февраля

Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 3 февраля
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Сегодня, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке, Румыния. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в женском одиночном разряде.

Теннис.Клуж-Напока. Женщины. Первый круг (время — московское):

  • 12:00. Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Виктория Томова (Болгария);
  • 13:30. Ана Богдан (Румыния) — Джоди Бёррэдж (Великобритания);
  • 13:30. Анна Бондарь (Венгрия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

Теннисный турнир в Клуж-Напоке пройдёт с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является чешская теннисистка Каролина Плишкова. В основную сетку соревнований попали две российские теннисистки — 33-я ракетка мира Анастасия Потапова и 83-й номер мирового рейтинга Анна Блинкова. В первом круге турнира Потапова сыграет с австрийской теннисисткой Юлией Грабер.

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