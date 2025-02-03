Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке, Румыния. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в женском одиночном разряде.

Теннис.Клуж-Напока. Женщины. Первый круг (время — московское):

12:00. Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Виктория Томова (Болгария);

13:30. Ана Богдан (Румыния) — Джоди Бёррэдж (Великобритания);

13:30. Анна Бондарь (Венгрия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

16:30. Дарья Снигур (Украина) — Кэролайн Доулхайд (США);

19:00. Ангелина Калинина (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);

20:30. Сорана Кырстя (Румыния) — Марина Стакушич (Канада);

Теннисный турнир в Клуж-Напоке пройдёт с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является чешская теннисистка Каролина Плишкова. В основную сетку соревнований попали две российские теннисистки — 33-я ракетка мира Анастасия Потапова и 83-й номер мирового рейтинга Анна Блинкова. В первом круге турнира Потапова сыграет с австрийской теннисисткой Юлией Грабер.