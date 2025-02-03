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Чемпионская гонка АТР: Рублёв вошёл в топ-100, Синнер уверенно лидирует

Чемпионская гонка АТР: Рублёв вошёл в топ-100, Синнер уверенно лидирует
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет победитель Открытого чемпионата Австралии — 2025 итальянец Янник Синнер. После выхода в полуфинал на турнире в Монпелье (Франция) россиянин Андрей Рублёв вошёл в топ-100 гонки.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 3 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 1335.
3. Новак Джокович (Сербия) — 800.
4. Бен Шелтон (США) — 800.
5. Томми Пол (США) — 500.
6. Гаэль Монфис (Франция) — 475.
7. Алекс де Минор (Австралия) — 455.
8. Лоренцо Сонего (Италия) — 450.
9. Иржи Легечка (Чехия) — 450.
10. Карлос Алькарас (Испания) — 400…

61 (463). Андрей Рублёв (Россия) — 110.
67 (60). Карен Хачанов (Россия) — 100.
154 (134). Даниил Медведев (Россия) — 50.

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