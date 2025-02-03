Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире АТР-500 в Роттердаме, Нидерланды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Первый круг (время — московское):

15:00. Флавио Коболли (Италия) — Хуберт Хуркач (Польша);

16:30. Стефанос Циципас (Греция) — Гарольд Майо (Франция);

21:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия);

23:00. Маттия Беллуччи (Италия) — Мес Роттгеринг (Нидерланды).

Теннисный турнир в Роттердаме пройдёт с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующий чемпион турнира в одиночном разряде — итальянец Янник Синнер.