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Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 3 февраля

Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 3 февраля
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Сегодня, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире АТР-500 в Роттердаме, Нидерланды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Первый круг (время — московское):

  • 16:30. Стефанос Циципас (Греция) — Гарольд Майо (Франция);
  • 21:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия);
  • 23:00. Маттия Беллуччи (Италия) — Мес Роттгеринг (Нидерланды).

Теннисный турнир в Роттердаме пройдёт с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующий чемпион турнира в одиночном разряде — итальянец Янник Синнер.

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