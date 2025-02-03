Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 3 февраля
Сегодня, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире WTA-500 в Абу-Даби. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга.
Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Первый круг, 3 февраля (время — московское):
- 12:00. Юань Юэ (Китай) — Вакана Сонобэ (Япония);
- 13:30. Маккартни Кесслер (США) — Эшлин Крюгер (США);
- 15:00. Сонай Картал (Великобритания) — Кэти Волынец (США);
- 16:00. Каролин Гарсия (Франция) — Лулу Сун (Новая Зеландия);
- 17:30. Полина Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).
Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.
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