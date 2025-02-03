Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире WTA-500 в Абу-Даби. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Первый круг, 3 февраля (время — московское):

12:00. Юань Юэ (Китай) — Вакана Сонобэ (Япония);

13:30. Маккартни Кесслер (США) — Эшлин Крюгер (США);

15:00. Сонай Картал (Великобритания) — Кэти Волынец (США);

16:00. Каролин Гарсия (Франция) — Лулу Сун (Новая Зеландия);

17:30. Полина Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.