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Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 3 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 3 февраля
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Сегодня, 3 февраля, состоится первый игровой день на турнире WTA-500 в Абу-Даби. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Первый круг, 3 февраля (время — московское):

  • 12:00. Юань Юэ (Китай) — Вакана Сонобэ (Япония);
  • 13:30. Маккартни Кесслер (США) — Эшлин Крюгер (США);
  • 15:00. Сонай Картал (Великобритания) — Кэти Волынец (США);
  • 16:00. Каролин Гарсия (Франция) — Лулу Сун (Новая Зеландия);
  • 17:30. Полина Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

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