«Сохраняю спокойствие». Даниил Медведев — о неудачном старте сезона

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, над какими аспектами своей игры работает.

«Я пытаюсь сделать свою игру более конкурентоспособной. Это нелегко, но я работаю над многими вещами и думаю, что самое важное — это моя уверенность в себе. Уверенность и работа, которую вы вкладываете, проявляются в самые важные моменты матчей.

Я работаю над многими аспектами игры. Возьмем удары с лёта. Я не лучший игрок у сетки в туре, но иногда я способен делать потрясающие удары с лёта в важные моменты. Ты каждый день работаешь над своей игрой, и иногда это срабатывает в матчах, а иногда нет. Я чувствую, что нахожусь в хорошей позиции. У меня была очень хорошая предсезонная подготовка и отличная неделя перед Australian Open. Я сохраняю спокойствие», — приводит слова Медведева сайт ATP.