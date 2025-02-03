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«Очень сильное поколение». Даниил Медведев высказался о молодых теннисистах

«Очень сильное поколение». Даниил Медведев высказался о молодых теннисистах
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о молодых игроках, которые успешно провели Открытый чемпионат Австралии — 2025. Сам россиянин проиграл американцу Лёнеру Тину во втором круге.

«Это нормально, когда приходит новое поколение. Молодые парни приходят и побеждают игроков из десятки лучших на турнирах «Большого шлема». Лёнер сыграл отличный матч и смог выиграть следующий, даже несмотря на то, что мы закончили в три часа ночи. Это показало, что он был готов, и это хороший знак.

Сейчас есть много хороших молодых ребят. Посмотрим, что они смогут сделать в ближайшее время, это непросто. Но, безусловно, у них очень сильное поколение», — приводит слова Медведева сайт ATP.

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