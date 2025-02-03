Даниил Медведев оценил своё выступление на Australian Open — 2025

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свой результат на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Напомним, он проиграл американцу Лёнеру Тину во втором круге.

«В Австралии был непростой результат. В каком-то смысле был хороший матч, но тяжёлый результат. Я просто пытаюсь смотреть вперёд и вернуться сильнее, это единственный способ. Мне нужно попытаться обрести уверенность, чтобы выиграть несколько матчей», — приводит слова Медведева сайт ATP.

На этой неделе Даниил Медведев примет участие в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В первом круге он встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.