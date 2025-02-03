Динара Сафина — о новом тренере Рыбакиной: он всегда пытается понять игрока

Победительница турнира «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина поделилась мнением о новом тренере казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Давиде Сангинетти. Ранее специалист работал с Динарой Сафиной и Брэндоном Накашимой.

«Эту новость я знала чуть раньше, но меня попросили никому о ней не говорить, поэтому у меня было время подумать, поразмышлять. Ну, что могу сказать? Я, честно, рада этому сотрудничеству, потому что я знаю Давиде лично, я с ним сама работала, и у меня о нём только очень тёплые воспоминания и слова. Он был со мной в непростой период, и он очень хотел мне помочь, он очень подбадривал меня. Знаете, он всегда пытается понять игрока, что немаловажно как для тренера. Ещё один немаловажный момент: он очень хорошо общается и дружит со Стефано Вуковым, поэтому я тоже думаю, что это большой плюс для Елены — что он будет таким связывающим звеном. Ну что ж, мы можем только пожелать удачи и будем наблюдать за вами», — сказала Сафина в телеграм-канале «Больше!»