НОК Чили назвал «прискорбным позором» ситуацию с Гарином и Бергсом на Кубке Дэвиса

Национальный олимпийский комитет (НОК) Чили выступил с гневным обращением по поводу противоречивой ситуации в матче Кубка Дэвиса с участием Кристьяна Гарина и бельгийца Зизу Бергса. В конце третьего сета Бергс активно радовался при счёте 6:5 и при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Гарина на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.

«НОК Чили хочет выразить своё раздражение по поводу произошедшего на Кубке Дэвиса, где наш теннисист Кристьян Гарин подвергся нападению со стороны игрока Зизу Бергса во время смены сторон. Эта ситуация привела к ряду физических последствий, подтверждённых на месте главным врачом делегации.

Мы заявили Чилийской федерации тенниса, что готовы обратиться в соответствующие органы, чтобы этот прискорбный международный позор не остался без санкций», — написано в заявлении НОК, опубликованном в соцсетях.