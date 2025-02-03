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Муратоглу иронично отреагировал на слова Алькараса о Синнере

Муратоглу иронично отреагировал на слова Алькараса о Синнере
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Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу иронично отреагировал на слова испанца Карлоса Алькараса о том, что Янник Синнер — лучший теннисист мира на данный момент.

«Классика», — написал француз на своей странице в социальных сетях.

Ранее Патрик Муратоглу заявлял, что не считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера лучшим игроком в мире на данный момент. «Я с этим не согласен. Он не выше всех остальных. Я не думаю, что он лучше Карлоса Алькараса».

В ответ на заявления француза Алькарас сказал, что не согласен со словами Муратоглу и считает Синнера сильнейшим теннисистом на сегодня. «Янник сейчас лучший. За последний год он проиграл всего четыре или пять матчей, так что это просто безумие».

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