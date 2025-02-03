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Басилашвили — о скандале на КД: если бы это сделал Джокович, его бы дисквалифицировали

Басилашвили — о скандале на КД: если бы это сделал Джокович, его бы дисквалифицировали
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Бывшая 16-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили отреагировал на скандальный эпизод в матче Кубка Дэвиса между Кристьяном Гарином и бельгийцем Зизу Бергсом.

«Если бы это сделал Новак (Джокович), его бы дисквалифицировали пожизненно. Какого хрена?» — написал Басилашвили на личной странице в социальных сетях.

В конце третьего сета Бергс активно радовался при счёте 6:5 и при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у Гарина опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Гарина на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.

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