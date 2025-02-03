Определились пары второго раунда квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025

Стали известны пары второго раунда квалификационного турнира Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025. Матчи пройдут с 12 по 14 сентября. Победители противостояний сыграют в финальном раунде.

Чемпион 2024 года сборная Италии стала единственной командой, которая квалифицировалась в финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 автоматически. Сборная Нидерландов, которая играла в финале, начинает борьбу со второго круга в сентябре.

Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 состоится в ноябре, точные даты будут известны позднее. Ранее стало известно, что финальный отрезок турнира будет проводиться в Италии в ближайшие три года.