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Вавринка — Медведев: где смотреть, во сколько начало матча первого круга в Роттердаме

Вавринка — Медведев: где смотреть, во сколько начало матча первого круга в Роттердаме
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч первого круга на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в котором встретятся трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка (155-й номер рейтинга) и седьмая ракетка мира, победитель US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев. Матч начнётся не ранее 21:30 мск.

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:30 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
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Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В России трансляцию матчей ATP-тура осуществляет BetBoom Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи швейцарца и россиянина.

По личным встречам у теннисистов равенство — 2-2. При этом первые два матча остались за Медведевым — на Уимблдоне-2017, где он одержал свою первую в карьере победу в основных сетках ТБШ, и на US Open — 2019, где впервые дошёл до финала мэйджора — там с Вавринкой он встретился в четвертьфинале. После этого Стэн взял реванш в четвёртом круге АО-2020, а затем победил ещё в Метце в 2022 году. В декабре 2022-го Даниил выиграл у швейцарца в полуфинале Эр-Рияда, но выставочные турниры в счёт личных встреч не идут.

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