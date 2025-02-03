Вавринка — Медведев: где смотреть, во сколько начало матча первого круга в Роттердаме

Сегодня, 3 февраля, состоится матч первого круга на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в котором встретятся трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка (155-й номер рейтинга) и седьмая ракетка мира, победитель US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев. Матч начнётся не ранее 21:30 мск.
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В России трансляцию матчей ATP-тура осуществляет BetBoom Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи швейцарца и россиянина.
По личным встречам у теннисистов равенство — 2-2. При этом первые два матча остались за Медведевым — на Уимблдоне-2017, где он одержал свою первую в карьере победу в основных сетках ТБШ, и на US Open — 2019, где впервые дошёл до финала мэйджора — там с Вавринкой он встретился в четвертьфинале. После этого Стэн взял реванш в четвёртом круге АО-2020, а затем победил ещё в Метце в 2022 году. В декабре 2022-го Даниил выиграл у швейцарца в полуфинале Эр-Рияда, но выставочные турниры в счёт личных встреч не идут.
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