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Жиль Симон обратился к Даниилу Медведеву по итогам их сотрудничества

Жиль Симон обратился к Даниилу Медведеву по итогам их сотрудничества
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Бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о завершении тренерского сотрудничества с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым.

«Большое спасибо, Даниил, и всей команде за этот год, проведённый вместе. Это был замечательный опыт, очень интересный, и у меня останутся о нём только хорошие воспоминания. Желаю тебе всего наилучшего в будущем, и прежде всего достижения твоих целей!» — написал Симон на личной странице в социальной сети Х.

Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. За время сотрудничества российский теннисист не выиграл ни одного титула. Основным тренером Медведева останется Жиль Сервара.

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