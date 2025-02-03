Феликс Оже-Альяссим — первый игрок в 2025 году, завоевавший два титула в сезоне

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал первым игроком в 2025 году, выигравшим два титула в этом сезоне. Канадец выиграл больше турниров в 2025 году, чем за последние два календарных года.

11 января 2025 года канадец стал победителем турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В финале в трёх сетах он одолел американца Себастьяна Корду — 6:3, 3:6, 6:1.

2 февраля 2025 года Оже-Альяссим победил на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция), обыграв в финале 102-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2).

Титул в Монпелье стал седьмым в карьере и вторым в этом сезоне для Феликса Оже-Альяссима.