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«Мне кажется, он преувеличивает». Бельгиец Бергс — о скандале с Гарином на Кубке Дэвиса

«Мне кажется, он преувеличивает». Бельгиец Бергс — о скандале с Гарином на Кубке Дэвиса
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61-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс высказался о скандальном инциденте в матче квалификации Кубка Дэвиса — 2025 с чилийцем Кристьяном Гарином.

«Да, я его задел. В момент сильных эмоций я совершил небольшую ошибку. После выигранного гейма я от радости побежал к скамейке и думал, что пробегу мимо, но он почему-то не отступил. Он видел, что я приближался, и в конце концов я в него врезался.

Конечно, это отчасти моя вина, но мне кажется, он тоже преувеличивает. И поэтому решение судьи пошло в мою пользу. Не знаю, войдёт ли этот инцидент в учебники истории. У меня такое чувство, что чилийцы, должно быть, сейчас меня не очень любят», — приводит слова Бергса We love tennis.

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