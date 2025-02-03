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«Меня заставляли играть». Гарин заявил, что потерял сознание после столкновения с Бергсом

«Меня заставляли играть». Гарин заявил, что потерял сознание после столкновения с Бергсом
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132-я ракетка мира чилийский теннисист Кристьян Гарин признался, что потерял сознание после столкновения с бельгийцем Зизу Бергсом в матче Кубка Дэвиса — 2025.

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«Я отдал всю свою жизнь корту, я выложился на все 100%. Внезапно я увидел, как Бергс прыгал в сторону меня, и через две секунды очнулся на земле. На три секунды я потерял сознание и не понимал ситуации. Меня заставляли играть, когда у меня был синяк и кружилась голова. Мы считаем, что произошедшее было очень бесчувственным. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Мне жаль, что судья заставил меня играть», — приводит слова Гарина We love tennis.

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