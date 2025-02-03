Хуберт Хуркач одержал победу над Коболли в первом круге турнира в Роттердаме

Победитель 12 турниров ATP, 21-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл 35-ю ракетку мира, итальянского теннисиста Флавио Коболли в первом круге турнира АТР-500 в Роттердаме со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Хуберт Хуркач семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Флавио Коболли четыре эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Теннисный турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующий чемпион турнира в одиночном разряде — итальянец Янник Синнер.