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Ник Кирьос отреагировал на скандальный инцидент с Бергсом и Гарином на Кубке Дэвиса

Ник Кирьос отреагировал на скандальный инцидент с Бергсом и Гарином на Кубке Дэвиса
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на неоднозначную ситуацию в матче предварительного раунда Кубка Дэвиса – 2025 с участием чилийца Кристьяна Гарина и бельгийца Зизу Бергса. В конце третьего сета их поединка Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Кристьяна на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.

«Ха-ха-ха-ха, это было исправлено», — написал Кирьос в социальных сетях, сделав репост публикации пресс-службы Кубка Дэвиса об инциденте.

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