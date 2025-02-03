«Не ставить перед собой огромных целей». Екатерина Александрова — о планах на сезон

25-я ракетка мира 30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что значит выступать на высоком уровне в её возрасте, а также поделилась целями на сезон.

«Может быть, ты наконец повзрослела на корте. Может, меньше эмоций и больше размышлений. Не расстраиваешься из-за мелких ошибок. Больше благодарности за момент.

Хочу продолжать в том же духе в течение сезона. Не ставить перед собой огромных целей — ну, топ-20, конечно, — но сосредоточиться на том, что мне нужно делать на корте, а не на том, чего я хочу добиться», — приводит слова Александровой официальный сайт WTA.

Напомним, Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце. В финале она обыграла украинскую спортсменку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 3:6, 7:5.