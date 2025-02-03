Касаткина и Рыбакина провели совместную тренировку перед стартом на турнире в Абу-Даби

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина провела совместную тренировку с чемпионкой Уимблдона-2022, пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной перед стартом на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Турнир в Абу-Даби стартовал сегодня, 3 февраля, и продлится до 8 февраля. Сетку соревнований возглавила именно Рыбакина, которая в прошлом году завоевала титул в Абу-Даби. Елена начнёт защиту титула со второго круга, где сразится с 23-летней американкой Кэти Волынец (Q).

Касаткина же получила третий номер посева. На старте турнира она встретится с 20-летней американкой Эшлин Крюгер.