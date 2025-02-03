Федерация тенниса Бельгии оправдала столкновение Бергса с Гарином на Кубке Дэвиса

Федерация тенниса Бельгии опубликовала развёрнутое заявление касательно неоднозначной ситуации в матче предварительного раунда Кубка Дэвиса – 2025 с участием чилийца Кристьяна Гарина и бельгийца Зизу Бергса. В конце третьего сета их поединка Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Кристьяна на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.

«Федерация тенниса Бельгии сожалеет, что захватывающий матч на Кубке Дэвиса между Бельгией и Чили внезапно закончился из-за досадного столкновения Зизу Бергса с Кристьяном Гарином во время смены сторон.

Если следовать фактам, то это был момент неосторожности, вызванный энтузиазмом, когда Зизу сделал брейк, который казался решающим в матче. Здесь не было никакого злого умысла.

Карлос Рамос – один из самых опытных арбитров на международной арене – следил за ходом встречи и принял соответствующее решение. Это действительно был несчастный случай и, следовательно, непреднамеренное действие, что объясняет, почему Зизу получил предупреждение, предусмотренное правилами ITF. Зизу немедленно извинился на корте и проверил состояние Гарина. Он настоящий командный игрок с безупречной репутацией борца за честную игру. Благодаря своему стилю и спортивному мастерству Зизу пользуется большим уважением и ценится как на площадке, так и за её пределами.

Нашей главной заботой сейчас является благополучие Гарина, и мы надеемся, что он в порядке, что всё хорошо. Сегодня, на следующий день после этих эмоционально насыщенных событий мы призываем к спокойствию и объективности. Исходя из этого, мы выражаем нашу полную поддержку Зизу и бельгийской команде. Мы также хотели бы поблагодарить сборную Чили за насыщенную неделю в Кубке Дэвиса, а также всех болельщиков, которые присутствовали на турнире. Наконец, мы поздравляем сборную Бельгии с выходом в следующий раунд квалификации Кубка Дэвиса», — говорится в официальном пресс-релизе организации.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Чили выразил своё «раздражение» в связи с исходом данного инцидента. Организация попытается потребовать санкций.