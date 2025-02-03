Петра Квитова назвала турнир, на котором вернётся в тур после рождения ребёнка

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, 34-летняя чешская теннисистка Петра Квитова сообщила о своём возвращении в тур после рождения ребёнка.

Квитова специально записала видео для своих болельщиков, в котором рассказала, что её первыми соревнованиями станет турнир категории WTA-250 в Остине (США), который пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Далее в её календаре значатся турниры WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, Квитова стала мамой 7 июля 2024 года. У неё родился сын, которого назвали Петр. Супругом Петры является бывший чешский теннисист, а ныне её тренер Иржи Ванек, с которым они сыграли свадьбу в июле 2023 года.

Последним турниром с участием Квитовой были соревнования осенью 2023 года в Пекине (Китай), где во втором круге Петра уступила россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 5:7. Далее спортсменка восстанавливалась из-за травмы спины, а позднее сообщила, что ждёт ребёнка.